Emprendedores siguen creciendo en redes sociales con Temporada Veranera
Una historia de esfuerzo y superación nace en el barrio Campo Bruce, en Managua, donde Isaura Moreno, propietaria de la tienda en línea Variedafes Dils, celebra el primer aniversario de su emprendimiento familiar.
La iniciativa surgió en un momento difícil con la responsabilidad de cuidar a su hijo de apenas un año.
Con una inversión inicial de tan solo 500 córdobas decidió apostar por la venta de ropa, comenzando poco a poco desde casa.
Hoy, su negocio ha crecido significativamente, alcanzando una inversión semanal de hasta 15 mil córdobas, ofreciendo prendas para dama, caballero y niños, con envíos gratis en todo el casco urbano de Managua.
Además, ha logrado posicionarse en plataformas digitales como TikTok y Facebook, donde los emprendimientos continúan en auge gracias a las ventas en línea.
Como parte de su crecimiento, Isaura Moreno está lanzando una nueva colección infantil, con ventas al por mayor y al detalle, ampliando así su oferta y oportunidades de negocio.
Las personas interesadas pueden contactarla al número 5813-2378 y apoyar este emprendimiento local que nació de una necesidad, pero hoy es ejemplo de constancia y progreso.