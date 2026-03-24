Económicas y Empresariales

Emprendedores siguen creciendo en redes sociales con Temporada Veranera

Por Cristhian Medina
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Una historia de esfuerzo y superación nace en el barrio Campo Bruce, en Managua, donde Isaura Moreno, propietaria de la tienda en línea Variedafes Dils, celebra el primer aniversario de su emprendimiento familiar.

Isaura Moreno y su tienda Variedafes Dils triunfan
Isaura Moreno y su tienda Variedafes Dils triunfan

La iniciativa surgió en un momento difícil con la responsabilidad de cuidar a su hijo de apenas un año.

Con una inversión inicial de tan solo 500 córdobas decidió apostar por la venta de ropa, comenzando poco a poco desde casa.

Hoy, su negocio ha crecido significativamente, alcanzando una inversión semanal de hasta 15 mil córdobas, ofreciendo prendas para dama, caballero y niños, con envíos gratis en todo el casco urbano de Managua.

Además, ha logrado posicionarse en plataformas digitales como TikTok y Facebook, donde los emprendimientos continúan en auge gracias a las ventas en línea.

Como parte de su crecimiento, Isaura Moreno está lanzando una nueva colección infantil, con ventas al por mayor y al detalle, ampliando así su oferta y oportunidades de negocio.

Las personas interesadas pueden contactarla al número 5813-2378 y apoyar este emprendimiento local que nació de una necesidad, pero hoy es ejemplo de constancia y progreso.