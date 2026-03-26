Emprendedores nicaragüenses fortalecen su capacidad de resiliencia antes cambios del mercado
Con el objetivo de potenciar la competitividad de los negocios locales, el Ministerio para la Promoción de Emprendimientos concluyó con éxito el Tercer Ciclo del Curso de Habilidades Blandas a nivel nacional.
El programa finalizó con el módulo sobre Resiliencia y Adaptación, brindando a los participantes herramientas estratégicas para enfrentar entornos económicos cambiantes y tomar decisiones oportunas.
Durante esta formación, los emprendedores desarrollaron competencias para identificar variaciones en los precios, avances tecnológicos y nuevas tendencias en el comportamiento de los clientes.
Estos conocimientos les permiten ajustar sus estrategias de negocio con mayor agilidad, diversificar sus fuentes de ingresos y optimizar la calidad de sus productos para asegurar una gestión sostenible y orientada a resultados.
Este esfuerzo es parte del acompañamiento integral que brinda el Gobierno de Nicaragua para fortalecer la economía creativa.
El Ministerio mantiene abiertas sus puertas en la sede central de Managua y en las delegaciones departamentales para continuar ofreciendo asesoría especializada y espacios de formación técnica a todos los emprendedores interesados en hacer crecer sus proyectos.