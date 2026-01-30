Emprendedores impulsan Merienda Escolar con Mini Bollería Saludable

El Ministerio para la Promoción de Emprendimientos capacitó a emprendedores de todo el país en técnicas de mini bollería saludable, con el fin de diversificar la oferta nutricional para la temporada escolar y dinamizar la economía local.

Mini bollería saludable impulsa economía local en escuelas

Durante las sesiones prácticas, los protagonistas aprendieron a elaborar productos de panificación utilizando frutas de temporada y cereales, reduciendo significativamente el uso de azúcares y grasas.

El aprendizaje incluyó técnicas de amasado, horneado y el uso de moldes para lograr presentaciones atractivas para la niñez.

La capacitación se centró en la cocina, en pilares fundamentales para el éxito comercial, en la aplicación estricta de normas de higiene y manipulación de alimentos, herramientas para el cálculo de costos y gestión de almacenamiento, y estrategias para aprovechar la temporada escolar como motor de ingresos.

Esta iniciativa garantiza que la merienda escolar sea un aporte real al desarrollo infantil, mientras se fortalecen las capacidades productivas de las familias nicaragüenses.

