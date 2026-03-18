Emprendedores fortalecen capacidades en Taller Especializado de Panadería Dulce

El Ministerio para la Promoción de Emprendimientos, en colaboración con la Universidad de Ciencias Comerciales (UCC), realizó un taller de panadería artesanal, con el fin de tecnificar a los protagonistas del sector para diversificar su oferta y mejorar la competitividad de sus pequeños negocios en el mercado local.

Panaderos crean croissants y panes innovadores en UCC

Durante la capacitación, los participantes aprendieron técnicas avanzadas para la elaboración de productos de alto valor agregado, como croissants de coco, masas hojaldradas y panes rellenos con mermeladas frutales.

El enfoque principal fue la transferencia de conocimientos técnicos sobre el control de fermentación, tiempos de levado y manejo de texturas para lograr productos de calidad profesional.

Esta iniciativa forma parte del modelo de acompañamiento integral que impulsa el Gobierno, centrado en el «saber hacer» como motor de innovación y productividad.

Además de la técnica, el espacio fomentó el intercambio de experiencias y la creatividad entre los asistentes para transformar ingredientes básicos en opciones comerciales más atractivas.

El Ministerio invita a los emprendedores interesados en fortalecer sus capacidades técnicas o recibir asesoría especializada a acercarse a sus oficinas o contactarlos a través de sus plataformas digitales.

Un equipo técnico está disponible para brindar atención personalizada y orientar a los negocios hacia nuevas oportunidades de crecimiento económico.

