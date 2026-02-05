Emprendedores fortalecen capacidades creativas para Temporada de San Valentín

Con el objetivo de dinamizar la economía local durante el «Mes del Amor y la Amistad», el Ministerio para la Promoción de Emprendimientos impulsó una serie de encuentros especializados en decoración y organización de eventos a nivel nacional.

Impulso a Emprendimientos: Creatividad en Eventos Sostenibles

Estas jornadas formativas permitieron a cientos de protagonistas del sector creativo actualizar sus técnicas en el diseño de centros de mesa con flores y frutas de temporada, priorizando propuestas sostenibles y de bajo costo que responden a las tendencias actuales del mercado.

Más allá del diseño artístico, los talleres se centraron en dotar a los emprendedores de herramientas estratégicas para mejorar su rentabilidad, como técnicas avanzadas de presentación visual y uso eficiente de recursos naturales.

También se compartieron métodos para identificar oportunidades de negocio y mejorar la oferta de productos en fechas de alta demanda comercial, así como el intercambio de experiencias que facilitan la creación de alianzas estratégicas entre pequeños negocios.

Estas actividades promueven el talento y la creatividad nicaragüense, además de asegurar la transformación de ideas en fuentes de ingreso sostenibles.

Con este programa, el Buen Gobierno reafirma su compromiso de continuar impulsando acciones que fortalezcan a los pequeños negocios, fundamentales para el dinamismo de la economía nacional.

