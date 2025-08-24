De Minecraft a soluciones reales: Concurso de Tigo transforma la educación tecnológica en Nicaragua

La empresa de telecomunicaciones Tigo Nicaragua concluyó con éxito la quinta edición de su reconocido concurso educativo Gamers en Acción, con una ceremonia de premiación que destacó el talento de cientos de estudiantes nicaragüenses.

Tigo Nicaragua celebra éxito de Gamers en Acción: 815 estudiantes formados en tecnología digital

El innovador programa formó a 815 jóvenes de 15 departamentos del país en el uso y aplicación de diversas herramientas digitales como Minecraft Education, App Inventor y CapCut, acumulando más de 13,500 horas de capacitación orientadas a fortalecer sus habilidades tecnológicas y su capacidad para desarrollar soluciones creativas ante diferentes desafíos sociales y ambientales.

Los participantes del programa presentaron un total de 144 proyectos innovadores inspirados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), específicamente enfocados en educación de calidad (ODS 4), igualdad de género (ODS 5) y acción por el clima (ODS 13).

Entre las iniciativas más sobresalientes destacaron «STOP Bullying», «Agro Mujer» y «Biogás: el futuro de los desechos orgánicos», propuestas que demuestran el compromiso de los jóvenes nicaragüenses con la educación inclusiva, la equidad y la sostenibilidad ambiental.

A lo largo de sus cinco ediciones, el programa Gamers en Acción ha logrado formar a más de 3,600 estudiantes, proporcionando más de 58,000 horas de capacitación especializada.

Sin embargo, el impacto de esta iniciativa va mucho más allá de las estadísticas, ya que ha permitido que niñas, niños y jóvenes de diferentes edades y contextos sociales desarrollen soluciones tecnológicas con alto valor para sus comunidades, contribuyendo a la reducción de la brecha digital en el país y formando una nueva generación de ciudadanos digitales responsables y comprometidos con el desarrollo de Nicaragua.

La iniciativa contó con el respaldo de importantes aliados estratégicos que potenciaron su impacto. La marca de tecnología HONOR participó entregando smartphones a los ganadores del concurso; UNICEF aportó materiales especializados y capacitación relacionada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible; mientras que la Academia Electrónica Junior de México colaboró en la evaluación técnica de los proyectos presentados.

Esta red de colaboración institucional refuerza el posicionamiento de Gamers en Acción como una plataforma educativa integral que genera impacto social real en las comunidades nicaragüenses.

En una emotiva ceremonia realizada en las instalaciones centrales de Tigo Nicaragua, la empresa entregó premios y reconocimientos a los estudiantes ganadores en cada categoría del concurso.

Además, se otorgaron certificados especiales de agradecimiento a los docentes y mentores que acompañaron y guiaron a los participantes durante todo el proceso de aprendizaje y desarrollo de sus proyectos tecnológicos, reconociendo así la importancia del trabajo colaborativo entre educadores y estudiantes para el éxito del programa.

Gamers en Acción es un concurso y programa de capacitación online completamente gratuito que fue iniciado en 2021. A través de esta plataforma, Tigo Nicaragua fomenta el desarrollo de habilidades digitales STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) y promueve el uso seguro, creativo y productivo de internet entre los jóvenes nicaragüenses. Con esta quinta edición, el programa reafirma su consolidación como una de las iniciativas educativas tecnológicas más importantes del país.

Tigo Nicaragua se ha posicionado como la marca comercial número uno en el país en servicios de tecnología móvil y fija, tanto para personas como para empresas. La compañía ofrece servicios digitales integrales que incluyen comunicaciones móviles de voz, televisión por cable e internet de alta velocidad. Sus oficinas centrales se encuentran ubicadas en Ofiplaza San Dionisio, sobre la pista suburbana en Managua, desde donde continúa impulsando iniciativas que contribuyen al desarrollo tecnológico y educativo de Nicaragua.

Con este tipo de programas, Tigo Nicaragua demuestra su compromiso con la formación tecnológica de las nuevas generaciones, contribuyendo directamente a preparar a los jóvenes nicaragüenses para los desafíos de un mundo cada vez más digitalizado y competitivo.