14 toneladas de plantas ornamentales fueron exportadas por Nicaragua a mercados internacionales

El Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA) informó que, al corte de marzo de 2026, ha certificado un total de 13.94 toneladas métricas de esquejes ornamentales sin raíz.

Esta producción, originada en la empresa hortícola Las Limas S.A. en Estelí, tiene como destino mercados de alta exigencia como Brasil, Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, Japón, Países Bajos y Tailandia.

La certificación de este material vegetal es el resultado de un riguroso acompañamiento técnico y vigilancia fitosanitaria permanente en los invernaderos, donde se cultivan más de 500 variedades de plantas.

Este monitoreo especializado permite la detección temprana y el control efectivo de plagas, asegurando que la producción nacional cumpla con los estándares internacionales de calidad.

Para facilitar estas exportaciones, el IPSA ha emitido 228 Constancias Fitosanitarias, documentos clave que avalan la sanidad de los esquejes.

Con estas acciones, el Gobierno de Nicaragua, a través del IPSA, fortalece la competitividad del sector hortícola y consolida la presencia de productos ornamentales nicaragüenses en los principales mercados de Eurasia y América.