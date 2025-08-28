Capitalino gana 23 mil córdobas en reto de «Hot Dog Locura» de tiendas Pronto

Barriga llena, corazón contento es refrán que queda como anillo al dedo a Eddy Gabriel Sánchez Cruz, ganador del primer lugar del Reto Hot Dog Locura, realizado por Tiendas Pronto, en la Plaza Central de Metrocentro, la noche de este jueves.

Eddy Gabriel, habitante del barrio Santa Rosa, en Managua, recibió 23 mil córdobas de premio y otros regalos, al comerse 9 hot dog, venciendo así a los otros nueve contrincantes.

En segundo lugar, quedó Carlos Alberto Vega Leiva, al devorar 8 perros calientes, echándose en el bolsillo 13 mil córdobas, y en tercer lugar Gean Marcos Gutiérrez Granado, quien se comió 7 hot dog, llevándose consigo 6 mil córdobas.

“Por segundo año consecutivo Tiendas PRONTO realizó el Reto Hot Dog Locura, un evento innovador, familiar, y que incluye uno de nuestros principales productos de nuestra marca, el hot dog”, dijo Zoila Lovo, gerente de Tiendas PRONTO.

Con este evento, Tiendas PRONTO reafirma su compromiso de ofrecer experiencias únicas que van más allá de la conveniencia, acercando a sus clientes a espacios de recreación y convivencia.