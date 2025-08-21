Banpro premia con más de 3.5 millones de córdobas a ganadores de la promoción «Banpro sí te premia»

Tres millones y medio de córdobas, distribuidos en 2 premios de Un millón de córdobas y 15 premios de 100 mil córdobas, sorteó Banpro Grupo Promerica entre sus tarjetahabientes que participaron en la promoción “Banpro sí te Premia”.

realizada del 21 de abril al 31 de julio, en el marco de la celebración del Día del Padre y Día de la Madre.

El licenciado Julio Cisneros, gerente de Banca de personas Banpro, dijo que la promoción se realizó del 21 de abril al 31 de julio, de cara a la celebración del Día del Padre y Día de la Madre. “Para participar nuestros tarjetahabientes debían realizar compras con un mínimo de Mil córdobas”.

Los afortunados ganadores de los 2 premios de Un millón de córdobas fueron Grethel Acevedo de Managua y Denis Palacios Flores, oriundo de Estelí, y propietario de un taller de mecánica automotriz.

En tanto, los premiados con 100 mil córdobas son: Carlos Avendaño, Yahoska Figueroa, José Rodrigo Juárez, Jacqueline Tapia, Álvaro Murillo, Jessica Cáceres de Granada, Elián Martínez de Puerto Cabezas, Caribe Norte; Martha Calderón y Scarleth Poveda, ambos de León.

También, Alex José Martínez y Alejandro Castillo de Chinandega; Ariel Raudez y Claudia Muñoz de Jinotega, Mercedes Acuña de Bluefields, Caribe Sur; y Maykeling Martínez de Ocotal, Nueva Segovia.

Finalmente, el licenciado Cisneros invitó a las familias a seguir usando las tarjetas Banpro de su preferencia para participar en todas las promociones que se preparan continuamente en Banpro Grupo Promerica, para premiar su confianza y lealtad.