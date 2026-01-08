Zoológico Thomas Belt anuncia nacimiento de dos hermosos pumas en Nicaragua

El Zoológico Thomas Belt de Juigalpa anunció la llegada de dos nuevos integrantes a su familia. Se trata de dos hermosos cachorros de puma, quienes han cumplido su primer mes de vida bajo el cuidado esmerado de los especialistas en este centro de conservación.

Nacen dos adorables cachorros de puma en Juigalpa

La noticia fue dada a conocer a través de un video en la página oficial de Facebook del zoológico, ubicado a 130 kilómetros de la capital. En las imágenes se puede apreciar la belleza de los pequeños felinos, que tienen preciosos ojos azules y su pelaje marrón.

El nacimiento de estas hermosas pumitas se suma a una racha sumamente positiva para la biodiversidad del país, pues hace unos meses, el Parque Zoológico Nacional, ubicado en el kilómetro 16 de la carretera a Masaya, también, fue noticia mundial con el nacimiento de dos hermosas tiligres, una de ellas con un exótico pelaje blanco.

Visitar el Zoológico Thomas Belt en Juigalpa o el Zoológico Nacional en Managua es una experiencia enriquecedora, especialmente para los más pequeños, quienes pueden aprender de cerca sobre la importancia de proteger nuestras especies. Para mayor información sobre horarios de atención y precios de entrada en el zoológico puede escribirles directamente en su cuenta de Facebook.