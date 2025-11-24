Nacen dos crías de tigre en el Parque Zoológico Nacional

El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA), informó sobre el nacimiento de dos crías de tigre en el Parque Zoológico Nacional.

Nacen dos crías de tigre en el Zoológico Nacional de Nicaragua

Las dos crías son hembras y nacieron con un peso saludable. La mayor llegó con un peso de 1,573 gramos y presenta un color anaranjado.

Mientras que la menor nació con un peso de 1,193 gramos y posee un color blanco, característica conocida como “leucismo”, una mutación genética recesiva que provoca la falta de pigmentación en el pelaje de los tigres, dándoles su característico color blanco con rayas negras.

Es importante destacar que tanto las crías como la madre se encuentran en óptimas condiciones de salud y permanecen bajo la supervisión del equipo técnico del Parque Zoológico, que ha garantizado atención, monitoreo y cuido para un adecuado desarrollo.

El Parque Zoológico Nacional se llena de alegría y recibe con entusiasmo a estas dos hermosas hermanas, que forman parte de su gran familia y que estarán pronto a la vista de los visitantes.