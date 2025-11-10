Vladimir Putin felicita al Copresidente Daniel Ortega por su cumpleaños 80

El Presidente de la Federación de Rusia Vladimir Putin felicita al Copresidente Daniel Ortega por su 80 cumpleaños, este 11 de noviembre, y resalta su papel en las relaciones Rusia-Nicaragua y en un orden mundial multipolar justo.

Aquí tienes el texto de la carta con su formato original:

A Su Excelencia

Señor Daniel Ortega Saavedra,

CoPresidente de la República de Nicaragua

Managua

Estimado Señor CoPresidente,

Querido amigo,

Reciba felicitaciones cordiales con motivo de su octogéismo aniversario.

Los acontecimientos clave de la historia contemporánea de Nicaragua están indisolublemente vinculados con su nombre. Dedicando su vida al servicio a su país natal, Usted demuestra constantemente un ejemplo de Patriotismo, Valentía y Sabiduría Estatal.

Siendo un verdadero amigo de Rusia, Usted aporta una contribución personal importante al desarrollo de relaciones entre nuestros países y, sin duda, ha hecho mucho para llevarlas a un nivel de asociación estratégica.

Con su participación directa se realiza un trabajo cercano conjunto acerca de las cuestiones actuales de la agenda bilateral e internacional, encaminado a construir un orden mundial multipolar justo y democrático.

Le deseo a Usted buena salud, ánimo alto, felicidad, bienestar y éxitos en la actividad estatal.

Atentamente,

Vladimir Putin

11 de noviembre de 2025