Tragedia en el set: Muere Diego Borella durante el rodaje de la serie “Emily in Paris”

Una profunda tristeza embarga al mundo del entretenimiento tras la repentina muerte de Diego Borella, asistente de dirección de la exitosa serie de Netflix Emily in Paris. El trágico suceso ocurrió , mientras se filmaban las últimas escenas de la quinta temporada en el histórico Hotel Danieli de Venecia, ciudad natal del cineasta.

Borella, de 47 años, se encontraba en plena preparación de una toma cuando se descompensó frente a sus compañeros de producción. A pesar de los esfuerzos inmediatos del equipo médico presente en el set incluyendo el uso de desfibrilador y medicamentos de emergencia, fue declarado fallecido a las 19:30 horas, víctima de un presunto infarto fulminante.

La producción fue suspendida de inmediato, y el equipo expresó su conmoción ante la pérdida de un profesional talentoso y querido. Borella había desarrollado una sólida carrera en cine y teatro, con formación en Roma, Londres y Nueva York, y también se destacaba como escritor de cuentos infantiles y poesía.

La quinta temporada de Emily in Paris, que se estrenará el 18 de diciembre de 2025, marcará un giro narrativo con locaciones en Italia. Sin embargo, el fallecimiento de Borella deja una huella imborrable en el equipo y en la historia de la serie.

Una vida interrumpida en pleno acto creativo. Diego Borella será recordado por su elegancia, sensibilidad artística y pasión por contar historias.