Sábado de Gloria: Nicaragua entera vive la Paz de Cristo

La Copresidenta de la República, Compañera Rosario Murillo, afirmó este Sábado de Gloria que «Nicaragua entera vive la paz de Cristo» y destacó la movilización de familias en todo el país que entre celebraciones religiosas y tradiciones de Semana Santa, comparten en un ambiente de fe, amor y unidad.

«Muchas gracias queridas familias de esta Nicaragua bendita, siempre digna, soberana, libre. Esta Nicaragua que vive su fe, su devoción, su amor a Dios, que vive porque vivimos en Cristo Jesús«, expresó.

Mencionó que «hoy Sábado de Gloria y cuántas familias en todo el país se han desplazado de un lugar a otro disfrutando de la paz que Dios nuestro Señor derrama sobre estas tierras sagradas. Disfrutando del amor, de los valores de familia, disfrutando de todos los ritos de la Semana Santa, de las tradiciones, de los festejos, porque también celebramos la resurrección, el renacimiento de Cristo Jesús, la resurrección de Cristo«.

«Los que creemos en la vida eterna sabemos que el amor triunfa, que el amor vence, que Cristo, Príncipe de la Paz y del Cariño, vence y que aquellos que hablan desaforados con lengua de fuego en la boca, pero de fuego infernal, nunca, nunca pasarán, porque nadie en este mundo, en este planeta, nadie cuerdo quiere conflicto, nadie cuerdo quiere guerra, nadie cuerdo quiere sufrimiento, dolor», agregó.

La Compañera Rosario, subrayó que «el mundo entero clama por la paz. Y ahí vamos peregrinando precisamente por esa sagrada Concordia que hemos jurado, defender, restaurar, que hemos jurado salvaguardar porque es nuestra principal victoria como pueblo de Dios«.

«Hoy Sábado de Gloria en todas partes celebramos el canto de gloria, se canta gloria por la tarde o por la noche. ¡Victoria, victoria! La paz de Cristo triunfa en nuestra Nicaragua bendita«, afirmó.

Indicó que «reiteramos que esas llamaradas que salen de algunas bocas, sobre todo aquellos que desde lejos están inventando toros, ver o inventar toros de largo, mientras gracias infinitas al Padre Celestial, Nicaragua entera vive la paz de Cristo, vive el amor cristiano, vive en familia y comunidad«.

La Copresidenta declaró que «aquí estamos y el amor de Cristo, Cristo Jesús, nuestro Príncipe vence y vencerá. Porque con odio, nunca más, en el mundo entero, los pueblos claman por la paz y el cariño. Hoy Sábado de Gloria, nuestro abrazo fraternal de vida y esperanza a todas las familias nicaragüenses. Vamos adelante en paz, en fuerza de cariño, en trabajo seguro, tranquilo para luchar, seguir luchando contra la pobreza».

«Vamos adelante que esos heraldos, esos heraldos infernales no pasarán, lo sabemos. Vamos adelante y es nuestro el porvenir. Abrazos grandes, abrazos grandes. ¡Victoria, victoria! La vida de Cristo Jesús es en Nicaragua«, concluyó.