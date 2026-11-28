Oscar Antonio Barbas Ruiz, de 35 años, conocido como «Toño», fue asesinado de cinco impactos de bala por dos sujetos desconocidos que llegaron en motocicleta hasta su vivienda, en la quinta calle del barrio Diriangén, en el casco urbano de Sébaco, Matagalpa.

De acuerdo con versiones de vecinos, los desconocidos ingresaron al inmueble y comenzaron a disparar sin darle oportunidad de escapar. Las detonaciones sembraron el terror entre los habitantes del sector, quienes alertaron sobre el violento ataque.

Una cámara de seguridad cercana captó parte de la escena y en la grabación se escuchan al menos 22 detonaciones, cinco de las cuales impactaron en el cuerpo de «Toño», quien murió de manera inmediata en el lugar.

De forma extraoficial se conoció que la motocicleta utilizada por los atacantes había sido reportada como robada apenas unas horas antes del crimen. La Policía Nacional continúa las investigaciones para identificar y capturar a los responsables, así como esclarecer las causas de este asesinato.