Nicaragüense asesinada en Costa Rica deja dos hijos huérfanos

La comunidad nicaragüense y sus familiares en Managua lamentan el brutal asesinato de Belkis Scarleth Molina, una madre soltera de 35 años que se había ido a trabajar a Costa Rica hace dos años para mantener a sus dos hijos, de 10 y 12 años.

Belkis Scarleth Molina, de 35 años

Belkis Molina fue encontrada sin vida la tarde del domingo 16 de noviembre en una cuartería en el centro de San José, tras recibir una mortal herida de arma blanca que le causó una hemorragia, según confirmó la Cruz Roja Costarricense.

La Policía costarricense detuvo a un hombre de 48 años, de apellido Burgos Castillo, también nicaragüense, como presunto autor del crimen.

Sin embargo, la familia de la víctima en Nicaragua aseguró desconocer al hombre y no pudo confirmar si era la pareja de Belkis, como sugieren algunos medios locales. «Sabemos que ella era madre soltera», detalló un familiar.

La víctima era originaria de Managua y trabajaba como vendedora en una tienda china. Había prometido a sus seres queridos regresar en diciembre para celebrar su cumpleaños número 36 en Nicaragua.

Tras recibir la noticia, la madre de Belkis, Bertha Emelina Molina, de 55 años, quien es paciente crónica, sufrió una crisis de presión arterial y permanece hospitalizada.

Dos de los ocho hermanos de Belkis viajaron a Costa Rica para gestionar la repatriación del cuerpo y asumir la tutela de los niños, quienes están bajo la supervisión del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

La familia se encuentra en una situación desesperada, apelando a la solidaridad para recaudar aproximadamente un mil dólares necesarios para trasladar el cuerpo de Belkis de San José a Managua y darle sepultura.

Para apoyar a la familia en la repatriación del cuerpo de Belkis Molina, los interesados pueden depositar a la cuenta bancaria LaFise 137004056, a nombre de Narciso Roque Córdoba, o contactar al número 8147-3043.

