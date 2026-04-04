Nicaragua se desborda en balnearios y destinos turísticos este Sábado de Gloria

Nicaragua vive a lo grande el apogeo del verano 2026 este Sábado de Gloria, con miles de familias nicaragüenses y turistas extranjeros movilizándose masivamente hacia los principales destinos turísticos del país.

Desde las primeras horas de la mañana, los balnearios de todos los departamentos se han llenado de veraneantes que buscan refrescarse y disfrutar en un ambiente de paz, seguridad y alegría familiar.

En el departamento de Managua, los centros recreativos como Xiloá, El Trapiche, Los Termales, Xilonem y el Parque Acuáico, registran una alta afluencia, mientras que las costas de Pochomil y Masachapa lucen abarrotadas de visitantes.

Por su parte, en el occidente del país, las playas de Poneloya y Las Peñitas en León, junto a la refrescante playa de Paso Caballo en Corinto, Chinandega, se mantienen como los puntos de referencia para quienes disfrutan del sol y las olas del Pacífico.

El departamento de Rivas continúa siendo uno de los epicentros del verano, con ingresos masivos en Playa San Jorge y San Juan del Sur.

Destinos como San Jorge, Tola, la playa La Virgen a orillas del Lago Cocibolca, Tolesmayda en Buenos Aires, y la paradisíaca playa Casa de Tejas en Granada, conquistan a los turistas con su belleza natural.

Asimismo, el sector de la carretera Granada-Malacatoya reporta un gran dinamismo de veraneantes que aprovechan los últimos días de las vacaciones de Semana Santa.

La frescura del norte y el Caribe también se hace notar este sábado. En Nueva Segovia, el balneario natural El Chorro en Dipilto ofrece un ambiente festivo, mientras que en Jinotega, Matagalpa, Boaco y Chontales, las familias se han tomado los ríos y pozas locales.

En el Triángulo Minero, el río Aguas Claras en Bonanza y el majestuoso río Prinzapolka en Alamikamba, se han convertido en los puntos de reunión predilectos para quienes celebran estas vacaciones en comunidad y tranquilidad.