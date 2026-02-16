Nicaragua cuenta con una flota de más de 4,600 autobuses y microbuses

La tarde del lunes, los Copresidentes de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega y Compañera Rosario Murillo asistieron al acto de entrega de 180 autobuses y microbuses marca Yutong provenientes de la hermana República Popular China, realizado en la Avenida de Bolívar a Chávez, Managua.

Nicaragua recibe 180 autobuses Yutong de China

El Copresidente Daniel, destacó que Nicaragua cuenta con una flota de 4 mil 610 buses y microbuses, gracias al hermanamiento de países como la Federación Rusa y República Popular China.

“Cuánta alegría que, en estas fechas, el Año del Caballo, del caballo que trota por el mundo dando cariño, dando amor, dando bienestar, porque la República Popular China es un ejemplo, un ejemplo de lo que es la paz, cuando hay paz, hay amor, cuando hay paz hay solidaridad, cuando hay paz hay hermandad, cuando hay paz somos hermanos”, afirmó.

El Copresidente Daniel durante su mensaje se preguntó, en el año 1990, cuando llegaron los yanquis al gobierno, ¿regalaron algún bus? ¿trajeron algunas flotas de buses?, cero. Los transportistas con sus propios esfuerzos, con su sudor, con su sangre, pero con energía, con valentía, a cómo podían recogían su dinerito para comprar buses usados.

Detalló que en ese periodo los transportistas adquirieron 300 buses usados, luego en el periodo del doctor Arnoldo Alemán (1997-2002), con esfuerzo propio lograron comprar 400 autobuses usados. Y en el periodo del 2002- 2007, cuando estaba en el Gobierno el ingeniero Enrique Bolaños, lograron comprar otros 400 buses usados.

“Chorreaba sangre en los transportistas, sudor, sangre, pero mucho valor para estar comprando buses usados y seguirle brindando el servicio a la población, porque no hubo gobierno alguno aquí, en esos tres gobiernos que habían recibido las promesas de los yanquis, ningún gobierno aquí tampoco se preocupó por aportar algo del presupuesto para comprar autobuses y dárselos a los transportistas, no”, dijo el Copresidente Daniel.

Señaló que en el 2007 cuando el Frente Sandinista asumió el gobierno, la flota de autobuses intermunicipal era de 1,400 unidades, intramunicipal 300 y en Managua 900 unidades, para un total de 2,400 unidades. “Es lo que dejaron los tres gobiernos, pero no invertido por el Gobierno para dárselos a los transportistas, no donado por los yanquis, pero ni una llanta llegaron a donar, simplemente esa flota armada con el sacrificio de los transportistas, realmente una obra heroica que merece nuestro respeto”.

El Comandante Daniel destacó que entre el año 2007 y 2026, el Gobierno Sandinista se preocupó, en ese momento no se habían retomado las relaciones con la República Popular China, entonces, en el 2009 se adquirió 300 autobuses marca GAS de la Federación Rusa.

En el 2012 también la Federación Rusa entregó 170 autobuses GAS, en ese mismo año, México envió 350 autobuses marca DINA, luego en el 2021 una nueva gestión con la Federación Rusa 200 autobuses marca GAS, en el 2023 también la Federación Rusa envió 300 autobuses marca GAS.

El Copresidente Daniel subrayó que luego viene el gran salto con la República Popular China, en el 2023, envió 500 autobuses Yutong, en el 2024 mil autobuses y microbuses Yutong, en el 2025, quinientos autobuses y microbuses Yutong y en el 2025 cien bus Asiastar, y en este 2026, 180 microbuses.

Agregó que todo ese periodo se recibieron 350 buses de México, Mil 100 buses de Rusia y 2 mil 280 buses y microbuses de la República Popular China, para una flota a nivel nacional 4 mil 610 buses y microbuses.

“Querido embajador trasládele al Presidente Xi Jinping al heroico pueblo de la República Popular China, nuestro cariño, agradecimiento por la generosidad incondicional, sin condiciones, sin condición alguna, ese debería ser el comportamiento de la humanidad que nos tratáramos como hermano y no que vemos tanta furia, tanta guerra, tanto derramamiento de sangre, y aquí la lucha tiene que ser siendo la lucha por la paz, aunque insistan con la guerra, aunque insistan con seguir construyendo armamento atómico, aunque insistan con lanzar armamento atómico, los pueblos del mundo en el fondo rechazan ese comportamiento, rechazan esa actitud terrorista, porque terrorista son los que actúan de esa manera, y los hombres y mujeres honestas, son los que actúan como actúan el pueblo de la República Popular China”, finalizó el Copresidente Daniel.

En el acto también participaron el compañero Laureano Ortega Murillo, Asesor para Inversiones, Comercio y Cooperación Internacional de la Presidencia de la República; el embajador de la República Popular China, Qu Yuhui, representantes de la empresa Yutong y transportistas protagonistas de la entrega de autobuses y microbuses para cooperativas de Managua y otros departamentos.



