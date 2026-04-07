Nica pierde la vida ahogado en un rio de California, Estados Unidos

El nicaragüense Edwin Serrano, de 25 años de edad, pereció ahogado en circunstancias aún desconocidas, en un río de Sacramento, California, Estados Unidos, este fin de semana.

El nicaragüense Edwin Serrano

Tu Nueva Radio Ya conoció que Edwin Serrano, era originario de la capital, Managua y residía en Estados Unidos, desde hacía ya cuatro años.

Serrano laboraba en construcción y era el principal sostén económico de su mamá. Horas antes de la tragedia, él se comunicó con su progenitora como lo hacía siempre, sin imaginar que esa sería la última vez.

Supuestamente, el joven Serrano tenía previsto regresar a Nicaragua a finales de este año, y emprender un taller automotriz, sueño que no pudo concretar al ser sorprendido por la muerte.

Los familiares del joven pinolero solicitan apoyo económico, pues necesitan reunir unos Mil 500 dólares para traer sus cenizas a la tierra que le vio nacer. Si usted desea colaborar puede comunicarse al teléfono: 7638-4368.

