Muere el actor Chuck Norris

El actor estadounidense Carlos Ray Norris, conocido artísticamente como Chuck Norris, murió esta mañana en un hospital de Hawái, Estados Unidos, aparentemente por problemas cardíacos.

Ayer Norris, había sido hospitalizado sin informarse la causa, y aunque se habría dicho que estaba estable, esta mañana se conoció su fallecimiento.

«Con el corazón lleno de tristeza, nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris. Aunque nos gustaría mantener las circunstancias en privado, sepan que estuvo rodeado de su familia y en paz, Para el mundo, fue un artista marcial, actor y un símbolo de fuerza», indica el comunicado puesta en la cuenta del actor en Instagram.

Agregando; “Para nosotros, fue un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia. Vivió su vida con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba. A través de su trabajo, disciplina y bondad, inspiró a millones de personas en todo el mundo y dejó una huella imborrable en muchas vidas”.

Recientemente el actor en su cumpleaños, bromeó sobre su edad: “No envejezco. Subo de nivel. ¡Hoy cumplo 86 años! No hay nada como un poco de diversión en un día soleado para sentirse joven”, decía a pie de un video en donde se le ve entrenando movimientos de combate con otra persona.

Chuck Norris sirvió a las fuerzas militares norteamericanos, fue campeón mundial de karate do, en 1978, llegando a fundar su propio estilo ‘Chun Kuk Do’. Tras entrenar con celebridades y famosos, abriéndose una carrera en el mundo del entretenimiento y, para los años 80, se convirtió en una referencia de la televisión y el cine de acción.

Participó en películas como The Delta Force, Los indestructibles, El dragón o series como Walker, Texas Ranger, se convirtió en un sinónimo de lo que significaba ser prácticamente ‘invencible’.

En las últimas décadas, el actor se mantuvo en gran medida alejado de la actuación, con algunas participaciones menores en películas como The Expendables 2.