Gobierno de Nicaragua presenta plan de protección y seguridad de cosecha cafetalera 2026 – 2027

El Gobierno de Nicaragua dio inicio oficial al Plan de Protección y Seguridad de la Cosecha Cafetalera 2026-2027 durante un acto celebrado este sábado 24 de octubre en Apanás, Jinotega, ratificando el despliegue del Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional para resguardar las zonas productivas de 60 municipios del país.

El presidente del Banco Central de Nicaragua, Compañero Ovidio Reyes, en representación del Ejecutivo y los Copresidentes Comandante Daniel Ortega Saavedra y Compañera Rosario Murillo, destacó que para este ciclo productivo se prevé la recolección de más de 66 millones de latas de café uva, equivalentes a aproximadamente tres millones de quintales oro destinados a la exportación en 55 países.

Durante su intervención ante mandos militares, policiales, gabinete de producción y familias productoras, Reyes subrayó el dinamismo del sector, reportando que al cierre de septiembre de 2026 las exportaciones acumuladas alcanzaron los 691 millones de dólares.

Asimismo, reafirmó que el plan interinstitucional garantiza la paz, la estabilidad y la tranquilidad requeridas para asegurar el traslado de la cosecha, impulsar el crecimiento económico y respaldar el trabajo de más de 55 mil familias cafetaleras a nivel nacional.