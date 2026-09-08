¿Subiste tu selfie a una IA? Estos son los datos que estás entregando

Antes de subir una selfie a una plataforma de IA, conviene entender qué información está entregando y cuáles son los riesgos asociados a la privacidad digital, esta recomendación te la damos ante la nueva “moda” de convertir fotografías inspiradas en los años 80.

Aunque muchas herramientas prometen resultados en cuestión de segundos, detrás del proceso existe una entrega de datos que puede incluir información biométrica, fotografías personales y otros elementos que permiten identificar a una persona.

La preocupación no está relacionada únicamente con la fotografía final que recibe el usuario. También tiene que ver con el uso que las plataformas pueden hacer de las imágenes cargadas, los datos que almacenan y el tratamiento que reciben una vez son procesados por los modelos de inteligencia artificial.

Cuando una persona sube una fotografía a una herramienta de inteligencia artificial, no solo comparte una imagen. Dependiendo de la calidad del archivo, también puede proporcionar información relacionada con su rostro, rasgos físicos y otros elementos que permiten identificarla. Los expertos consideran que los datos biométricos son uno de los aspectos más sensibles en este tipo de procesos.

Además, muchas fotografías contienen metadatos asociados al dispositivo con el que fueron tomadas. En algunos casos, estos archivos pueden incluir fechas, información de ubicación o detalles técnicos sobre la captura de la imagen. Por esa razón, se recomienda verificar la información contenida en las fotografías antes de cargarlas a plataformas externas.

Por ello, organizaciones y usuarios deben evaluar cuidadosamente cómo se recopila y utiliza la información suministrada a estas herramientas. Otro aspecto relevante es que algunas aplicaciones solicitan información adicional para personalizar los resultados. En esos casos, expertos en seguridad recomiendan evitar el suministro de datos que no resulten indispensables para generar la imagen.

Las recomendaciones de organismos especializados coinciden en que existen ciertos datos que no deberían entregarse a plataformas de inteligencia artificial. Entre los datos que es preferible no compartir se encuentran:

Número de documento de identidad, Dirección de residencia, Número de teléfono personal, Correos electrónicos utilizados para actividades financieras, Información bancaria, Contraseñas, Datos relacionados con la salud, Información de familiares y menores de edad.

¿Y vos ya regalaste tus datos a la IA?