Lo que debía ser un tranquilo regreso a casa después de una jornada laboral terminó en una tragedia que apagó la vida de un joven motociclista Óscar Josué Acevedo, de 22 años, quien falleció anoche a consecuencia de las graves lesiones sufridas al impactar contra una camioneta, placa ES 3630.

La tragedia ocurrió en la comunidad Las Mesitas, en Estelí exactamente en el kilómetro 162 de la carretera Panamericana Norte.

De acuerdo con cazadores de noticia, Óscar Josué circulaba de norte a sur cuando el conductor de la camioneta realizó un giro hacia el oeste para ingresar a una urbanización, produciéndose la mortal colisión.

El joven regresaba de trabajar en una fábrica de cajas para puros y se dirigía a su vivienda en la comunidad Santa Rosa.

En la motocicleta también viajaba Anielka Yariela Rivera Romero, de 18 años, quien resultó gravemente lesionada y fue trasladada por miembros de Cruz Blanca al hospital San Juan de Dios, en Estelí.