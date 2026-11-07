Fallece el Doctor Arosteguí, destacado militante del Frente Sandinista

El doctor Jorge Rafael Arosteguí, de 72 años de edad, ha pasado a la presencia del creador, anunciaron sus familiares con profundo dolor, y reconociendo en él, su sonrisa y dedicación a la ciencia y a la música.

La vela se realiza esta tarde noche en la Funeraria El Carmen, y mañana domingo, sus funerales en horas del mediodía en Sierras de Paz.

Jorge Rafael Arosteguí, fue Casa de Seguridad del Estado Mayor del FSLN en León, fue creador de clínicas clandestinas del FSLN en León y en Masaya.

Fue cuadro político del MINSA en los años 80. Médico de varios batallones de reserva de Managua movilizados a la 5ta y 6ta RM. Siempre leal y militante del FSLN, y su apoyo siempre a nuestros Copresidentes.