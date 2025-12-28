Fallece Brigitte Bardot, ícono del cine francés, a los 91 años

La actriz francesa Brigitte Bardot, leyenda del cine mundial y defensora acérrima de los derechos de los animales, falleció a los 91 años según confirmó este domingo la fundación que lleva su nombre. La estrella de «Y Dios creó a la mujer» y «El desprecio» transitó de ser un símbolo sexual de los años 50 y 60 a convertirse en una activista apasionada por la protección animal.

Adiós a Brigitte Bardot la diosa del cine que defendió animales

«La Fundación Brigitte Bardot anuncia con inmensa tristeza el fallecimiento de su fundadora y presidenta», señaló el comunicado oficial, sin precisar la fecha ni el lugar exacto de su muerte.

Bardot comenzó su carrera como modelo y bailarina antes de conquistar la pantalla grande. Su esposo, el director Roger Vadim, la catapultó a la fama internacional con la película «Y Dios creó a la mujer», donde su actuación desinhibida escandalizó a las autoridades morales de la época.

La artista participó en 47 películas y grabó más de 60 canciones durante su trayectoria. Entre sus trabajos más destacados figuran «Le Mépris» dirigida por Jean-Luc Godard y «¡Viva María!», consolidando su estatus como fenómeno cultural en Francia y Estados Unidos.

En 1973, con apenas 39 años, Bardot dio un giro radical a su vida y se retiró del mundo del espectáculo. En 1986 fundó la Fundación Brigitte Bardot dedicada a la protección animal, causa a la que entregó el resto de su vida con la misma intensidad que había mostrado en la pantalla.

«La libertad es ser uno mismo, incluso cuando incomoda», escribió recientemente en su libro «Mon BBcédaire», publicado en octubre pasado, una frase que resume su filosofía vital.

Más allá de sus películas, Bardot revolucionó la moda con su cabello rubio decolorado, a veces recogido con mechones sueltos, y su preferencia por atuendos casuales pero sensuales. Su estilo influenció a actrices como Jane Fonda y Julie Christie, así como a modelos de la talla de Kate Moss y Claudia Schiffer.

La estrella convirtió Saint-Tropez, en Francia, y Buzios, en Brasil, en destinos legendarios asociados para siempre a su imagen y libertad.

En los últimos años, Bardot causó controversia con sus declaraciones sobre política, migración y caza. En su reciente libro, la actriz afirmó que Francia se volvió «sombrío, triste, sumiso, enfermo, dañado, arrasado, ordinario, vulgar…», y defendió a la ultraderechista Marine Le Pen.

La actriz pasó sus últimos años en el sur de Francia, entre su famosa residencia «La Madrague» y una segunda casa escondida en la vegetación, «La Garrigue», donde vivía rodeada de animales. Este otoño fue hospitalizada varias veces por una «grave enfermedad», según reportó el diario Nice-Matin.