El Rama: mujer oriunda de Bluefields pierde la vida en accidente de camión

La blufileña Sheilly Shannie Hodgson, de 37 años, falleció tras un fuerte accidente registrado ayer domingo en la comunidad El Arenal, jurisdicción del municipio de El Rama, Caribe Sur.

Sheilly Shannie Hodgson, de 37 años

Sheilly viajaba como pasajera en un camión conducido por Wendell Mayorga, de 19 años.

Según reportes preliminares, el conductor perdió el control del pesado vehículo e impactó contra un objeto fijo a la altura del kilómetro 297, en el tramo de carretera entre Wapi y El Rama.

Versiones extraoficiales indican que el camión pudo presentar desperfectos mecánicos en los frenos al bajar una pendiente, detalle que ya está siendo investigado por la especialidad de Tránsito de la Policía Nacional.

Tras el impacto, Hodgson fue auxiliada y trasladada inicialmente al Hospital Primario Carlos Roberto Huembes en La Esperanza.

Sin embargo, debido a la gravedad de sus lesiones —que incluían un shock hipovolémico, traumatismo de tórax y abdomen, además de múltiples fracturas— falleció mientras era llevada hacia el Hospital Departamental Jacinto Hernández en Nueva Guinea.

Actualmente, el conductor Wendell Mayorga se encuentra detenido en la estación policial de El Rama mientras las autoridades determinan las responsabilidades legales del caso.

La fallecida, tenía poco tiempo de estar viviendo en El Rama y su cuerpo fue trasladado a su ciudad natal para las honras fúnebres.

