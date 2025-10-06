El 20 de octubre inician matrículas para el Ciclo Escolar 2026

La Copresidenta de la República, Rosario Murillo, anunció que el próximo lunes 20 de octubre comenzará el proceso de matrículas correspondiente al Ciclo Escolar 2026.

Este proceso está dirigido a estudiantes de nuevo ingreso, aquellos que continúan su formación académica y quienes soliciten traslado a otros centros educativos.

La Compañera Rosario detalló que, como parte de la jornada de matrículas, se desarrollarán visitas a comunidades, encuentros con familias y docentes, así como la colocación de afiches informativos, con el objetivo de promover la participación y preparar el camino hacia un nuevo año escolar.

Subrayó que este esfuerzo permitirá organizar las condiciones necesarias en los centros escolares, incluyendo la preparación de materiales educativos, la planificación de las clases y la distribución del equipamiento requerido para el buen funcionamiento de las escuelas.

Finalmente, destacó que también se contempla la Primera Distribución de la Merienda Escolar para el año lectivo 2026, como parte de las acciones integrales en apoyo a la comunidad estudiantil.