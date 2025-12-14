«EE.UU. no tiene amigos, solo intereses»: las contundentes declaraciones del Copresidente Daniel Ortega en el ALBA-TCP

En un vibrante discurso durante la XXV Cumbre Virtual del ALBA-TCP, el Comandante Daniel Ortega reafirmó el compromiso de Nicaragua con la soberanía latinoamericana en contra de las «políticas neocoloniales» de Estados Unidos.

Copresidentes de Nicaragua participan en la XXV Cumbre del ALBA-TCP

«Sandino, Fidel y Chávez: la trinchera ideológica de Nuestra América»

El Comandante Ortega trazó una línea histórica entre el General Sandino, el líder cubano Fidel Castro y el venezolano Hugo Chávez, a quienes definió como «el padre y el hijo de la resistencia«.

«Ellos lograron que América diera un salto en defensa de sus derechos«, afirmó, citando la creación del ALBA como «el primer gran paso contra el dominio yanqui«.

El mandatario nicaragüense usó una analogía quijotesca: «Como decía el Quijote: que ladren los perros, porque el ALBA sigue caminando«, en clara alusión a las presiones internacionales contra los países miembros.

Venezuela, Ucrania y Palestina: los tres frentes de denuncia

Daniel Ortega dedicó parte crucial de su intervención a tres crisis geopolíticas:

Venezuela : Acusó a EE.UU. de « robo descarado » por el embargo petrolero y advirtió que « quieren repetir en Colombia y México » lo hecho en Honduras.

: Acusó a EE.UU. de « » por el embargo petrolero y advirtió que « » lo hecho en Honduras. Ucrania : Criticó a la UE por apoyar « nazis ucranianos » y elogió la resistencia rusa.

: Criticó a la UE por apoyar « » y elogió la resistencia rusa. Palestina: Condenó al gobierno israelí por «intento de aniquilación» y comparó su política con el «fascismo«.

«El imperio no tiene amigos, solo intereses»

Una de las frases más destacadas fue dirigida a EE.UU.: «Aborrecen a los pueblos centroamericanos por la migración, pero son los mismos que saquean nuestras economías«.

Ortega vinculó las políticas migratorias estadounidenses con el racismo estructural y pronosticó que «el pueblo norteamericano despertará» contra sus gobernantes.

Homenaje a Fidel con advertencias geopolíticas

Al concluir, el mandatario nicaragüense llamó a profundizar la integración económica del ALBA, siguiendo el modelo de Petrocaribe y los acuerdos médicos cubanos.

Saludó especialmente al presidente venezolano Nicolás Maduro «vencerán como Sandino«, le dijo, y a Miguel Díaz-Canel, recordando su apoyo durante la guerra contra la Contra en Nicaragua.

El mensaje final fue un llamado a mantener la «firmeza revolucionaria»: «Unidos ya estamos venciendo. Que nuestro homenaje a Fidel sea seguir su ejemplo«.