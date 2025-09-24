Don Omar contempla retirarse de los escenarios después del 2026

El reguetonero puertorriqueño Don Omar, conocido como «El Rey del Reguetón», sorprendió a sus seguidores al revelar que considera retirarse de la música después del año 2026.

El artista aseguró que ya está pensando en lo que sería su última gira mundial, la cual marcaría el final de una exitosa carrera de más de dos décadas.

Aunque no ha confirmado el retiro de manera definitiva, Don Omar expresó su intención de despedirse en grande, con un tour que le permita agradecer a sus seguidores por su apoyo incondicional.

«Quiero darles un espectáculo inolvidable y cerrar este ciclo con el corazón lleno de gratitud», afirmó.

La noticia ha generado una gran expectativa entre sus fanáticos, quienes esperan con ansias la oportunidad de disfrutar por última vez en vivo de sus grandes éxitos como «Dile», «Danza Kuduro» y «Salió el Sol».

De confirmarse, la gira de 2026 se perfila como uno de los eventos más esperados en la música latina.