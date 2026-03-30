Domingo de Ramos: casi 18 mil veraneantes visitaron el Centro Turístico de Granada

17 mil 881 personas visitaron este domingo el centro turístico de la ciudad de Granada, en el primer día de Semana Santa, informó la administración del lugar.

Afluencia masiva en el centro turístico de Granada

Lo veraneantes llegaron a pie y en 2,929 vehículos de todo tipo, como buses, carros, camiones y motocicletas.

Karla Vado Administradora del centro turístico de Granada, dijo que la seguridad de las familias estuvo y estará lo que resta de la semana santa, a cargo de miembros del Ministerio de Salud y la policía.