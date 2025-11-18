Comunicadores sandinistas se reúnen con embajador de China para fortalecer cooperación en medios

Los Comunicadores Sandinistas de Nicaragua recibieron esta mañana al Embajador Qu Yuhui, representante diplomático de la República Popular China en nuestro país. El encuentro se llevó a cabo en un ambiente de fraternidad y con el objetivo de continuar fortaleciendo los vínculos de cooperación entre ambas naciones en el ámbito de la comunicación y el trabajo periodístico.

Comunicadores sandinistas de Nicaragua sostienen encuentro con embajador Qu Yuhui para fortalecer cooperación en el ámbito comunicacional

En este Encuentro participaron los Coordinadores y Directores de los Medios Sandinistas y de las Plataformas Digitales de Juventud Sandinista 19 de Julio, quienes tuvieron la oportunidad de dialogar con el diplomático chino sobre temas de interés mutuo relacionados con el quehacer comunicacional y el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Nicaragua y China.

Esta reunión forma parte del trabajo sistemático que realizan los medios de comunicación nicaragüenses para establecer y mantener vínculos con representaciones diplomáticas de países amigos, facilitando el intercambio de experiencias y el conocimiento mutuo entre las naciones.

Los Comunicadores Sandinistas transmitieron el saludo y el abrazo fraterno de parte del Comandante Daniel Ortega, Copresidente de Nicaragua, de parte de la Compañera Rosario Murillo, Copresidenta de la República, y de parte de todo el pueblo nicaragüense. Estos saludos fueron dirigidos al Presidente de la República Popular China, Xi Jinping, a su Gobierno, a todos los compañeros del Partido Comunista de China, y al pueblo chino.

El comunicado destacó el reconocimiento al pueblo chino como un pueblo «Heroico, Solidario y Victorioso», palabras que reflejan el respeto y la admiración que existe en Nicaragua hacia la nación asiática y sus logros históricos en materia de desarrollo económico y social.

Los representantes de los medios nicaragüenses reafirmaron «nuestro compromiso y voluntad de continuar avanzando juntos en el fortalecimiento de la Cooperación y Colaboración en el trabajo comunicacional para la Defensa de la Verdad Verdadera y que aporta al Avance Victorioso de Nuestros Pueblos».

Este compromiso subraya la importancia que ambas partes otorgan al trabajo conjunto en el campo de la comunicación, entendiendo que el intercambio de información veraz y el fortalecimiento de los lazos mediáticos contribuyen al desarrollo de relaciones más sólidas entre Nicaragua y China, dos naciones que comparten valores de solidaridad y cooperación en el contexto internacional.

La reunión con el Embajador Qu Yuhui representa un paso más en la consolidación de los vínculos entre ambos países, que desde el restablecimiento de relaciones diplomáticas en 2021 han avanzado significativamente en diversos ámbitos de cooperación, incluyendo el sector de las comunicaciones y los medios de difusión.