Brutal colisión de bus con furgón-cisterna deja varios lesionados en Tipitapa

La colisión de un bus expreso de Jalapa-Managua, colisionó contra un cabezal cisterna en el kilómetro 37 de la carretera Panamericana Norte, municipio de Tipitapa, Managua.

Los socorristas de la Cruz Blanca, atendieron a los lesionados y los llevaron al hospital Carlos Marx – Alemán Nicaragüense, entre los lesionados:

Katherine Yanely Muñoz, de 19 años, estudiante de la Academia de Policía Walter Mendoza, Jairo Martin Cuadra Velásquez, de 53 años, quien sufrió una fractura en una pierna.

Y los hermanos Joiden Israel Estrada Izaguirre, de 14 años y Jean Kenneth, de 17 años.

Minutos antes del choque, el conductor de un vehículo, hizo un video, donde se observa al conductor de bus, conduciendo de forma temeraria, irrespetado la raya amarilla de la carretera para aventajar, a varios vehículos por el carril contrario.

El conductor que hizo el video, hace el llamado a las autoridades y al dueño del bus, a poner atención al peligro, que expone el conductor a los pasajeros con la forma temeraria en que conduce por la vía.