13 muertos y 15 lesionados deja de momento fatal accidente en Chile

La mañana de este sábado, un accidente de tránsito dejó un saldo de 13 personas fallecidas y 15 lesionados de diversa consideración en la denominada “Ruta de la Fruta” en la comuna de Santo Domingo, región de Valparaíso. El hecho mantiene el tránsito suspendido en ambos sentidos.

La colisión involucró a un microbús, un automóvil particular y un camión tolva. El accidente fue una colisión frontal y se registró en la ruta E-66, a la altura del kilómetro 122,5, sector Atalaya.

En un punto de prensa realizado por la delegada presidencial provincial, Soledad Loyola; el alcalde de Santo Domingo, Fernando Rodríguez; el seremi de Seguridad, Juan Silva; el capitán de Carabineros Rodrigo Feijo Alvarado; y el fiscal de San Antonio, Fred Silva Valenzuela, se entregaron los detalles preliminares del accidente, los que hasta este momento estaría arrojando un saldo de 13 personas fallecidas y al menos, 13 personas heridas de diversa gravedad.