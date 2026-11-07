Dos adultos y un niño mueren en fatal accidente de tránsito en la carretera Managua – Boaco

Tres personas perdieron la vida en un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 42.5 de la carretera Managua–Boaco, en el sector de la comarca Las Canoas.

Las víctimas fueron identificadas como Modesto José Ibarra Calero, de 25 años, quien conducía el automóvil placas M 444-146; su acompañante Maryurie de los Ángeles Urbina Tenorio, de 28 años, y el niño Eliezer Misael Urbina Tenorio, quien falleció cuando era trasladado de emergencia hacia el Hospital Primario Yolanda Mayorga, en Tipitapa.

De acuerdo con los datos preliminares, el accidente ocurrió cuando Ibarra Calero, al llegar a una curva, habría intentado aventajar a otro vehículo, encontrándose de frente con una camioneta placas M 373-189, conducida por Angeline Mercedes Cuarezma Martínez, de 34 años.

En la camioneta viajaban otras personas que resultaron lesionadas como consecuencia del fuerte impacto.