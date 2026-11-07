¡Atención, treintones! Don Omar confirma fecha de concierto en Nicaragua

Si tenés dolores de rodilla y el desvelo ya te pasa factura, esta noticia te interesa. ¡Que se preparen las articulaciones y las horas de sueño, pero sobre todo la garganta! El reguetonero puertorriqueño Don Omar confirmó su regreso a Nicaragua con un concierto programado para el 23 de noviembre de 2027 en Managua, como parte de su gira internacional The Last King World Tour.

Don Omar en Nicaragua

Conocido como «El Rey del Reguetón», el artista llegará con un espectáculo que conmemora dos décadas del lanzamiento de su álbum King of Kings, uno de los más representativos de su carrera musical.

Aunque todavía no se han anunciado el lugar del concierto ni los precios de las entradas, te recomendamos estar pendiente de Tu Nueva Radio Ya, donde te compartiremos todos los detalles para que no te quedés fuera del show.

El anuncio ya despierta la emoción de toda una generación que creció al ritmo de sus canciones. En redes sociales, algunos usuarios bromean con que este concierto es exclusivamente para mayores de 30 años, quienes seguramente no necesitarán repasar las letras de «Danza Kuduro», «Dile» y «Pobre Diabla», para cantarlas a todo pulmón, aunque al día siguiente no te podas levantar.