Los fanáticos del reguetón tienen motivos para celebrar. El reconocido cantante puertorriqueño Don Omar confirmó su regreso a los escenarios latinoamericanos con su gira The Last King World Tour Latam 2027, que incluirá una presentación en Nicaragua.

La cita en territorio nicaragüense está programada para el **23 de noviembre de 2027 en Managua, en el Estadio Nacional Soberanía, donde se espera reunir a miles de seguidores del llamado Rey del Reguetón.

Pero la noticia que ya comienza a generar expectativa entre sus fanáticos es la preventa de entradas. Esta se realizará el 19 de noviembre de 2026, a partir de las 10:00 de la mañana, a través del portal oficial donomar.com. Los interesados deberán realizar previamente su registro digital para recibir información sobre el acceso a la preventa.

La gira contempla presentaciones en diferentes países de Latinoamérica, entre ellos Paraguay, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica y Panamá.

Don Omar promete reencontrarse con sus seguidores a través de un espectáculo cargado de éxitos que han marcado generaciones, como Danza Kuduro, Pobre Diabla, Dale Don Dale, Salió El Sol, Taboo y Bandoleros.

Con este anuncio, Nicaragua se prepara para recibir nuevamente a una de las figuras más importantes del género urbano. La expectativa ahora está puesta en la preventa de boletos, mientras los fanáticos cuentan los días para disfrutar de este esperado concierto.