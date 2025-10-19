¡Atención padres! 20 de octubre inicia matrícula escolar 2026

Este lunes 20 de octubre el Ministerio de Educación (MINED) inicia el período de inscripciones para la matrícula escolar 2026, con el fin de garantizar el acceso a la educación a más de 1.8 millones de estudiantes en todo el país.

Matrículas 2026 comienzan el lunes

Las autoridades informaron que las matrículas se realizarán del 20 de octubre al 27 de noviembre para estudiantes de educación inicial, primaria, secundaria y para el resto de modalidades.

Agregaron que la matrícula de continuidad se llevará a cabo del 20 al 27 de octubre, mientras que traslados y nuevo ingreso a partir de noviembre.

En tanto, la matrícula presencial, los padres de familia o tutores pueden registrar a sus hijos través de la plataforma digital “Servicio en Línea” del MINED.



