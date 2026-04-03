Alfombras Pasionarias llenan de fe y color las calles de Sutiaba en León

En el heroico barrio indígena de Sutiaba, en León, la tradición de las Alfombras Pasionarias reunió a cientos de nacionales y extranjeros durante la Semana Santa, convirtiendo las calles en verdaderas expresiones de fe, arte y devoción.

Familias enteras se organizaron desde tempranas horas para elaborar estas coloridas alfombras con aserrín teñido, flores y otros materiales, para recrear escenas de la pasión de Cristo.

Esta tradición, arraigada en la identidad cultural de León, se mantiene viva gracias a la participación de niños, jóvenes y adultos, quienes trabajan en conjunto para embellecer las calles.