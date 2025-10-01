Vicente Padilla será managers de los Tigres de Chinandega en la Liga Profesional

Los Tigres de Chinandega oficializaron la incorporación del ex grandes ligas nicaragüense Vicente Padilla como su nuevo manager, además de presentar la lista de peloteros extranjeros que integrarán el equipo para el inicio de la Liga Profesional en noviembre.

Durante una conferencia de prensa realizada en la ciudad de Chinandega, la directiva del equipo presentó ante los medios a Padilla como el nuevo timonel.

“Es un orgullo tener a Padilla en nuestra institución. Conocemos su trayectoria y confiamos en que, junto al cuerpo técnico, vamos por el título”, destacó Boanerge Espinoza, Gerente General de los Tigres.

También se dio a conocer la lista de 14 peloteros extranjeros que serán parte del equipo.

Lanzadores, dominicanos Euclides Leyer, Erick Domínguez, Pinel Otoño, Noé Toribio y Armando Velásquez; el estadounidense Cristian Edward; y el cubano Lázaro Blanco.

Más los bateadores, canadienses James Mibert y Jonah Weisner; los dominicanos Marcos González y José Contreras; y el cubano Maicol Pérez.

