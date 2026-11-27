Este sábado a las 2pm hora de Nicaragua, el Real Madrid estará enfrentando al Alavés y el domingo (9am) el Barcelona visitará al Deportivo La Coruña. Recordemos que la diferencia entre el líder Barcelona y Real Madrid es solamente tres puntos.

El Real Madrid viene de golear 5-1 al PSV en Champions, para extender su paso perfecto (cinco partidos y cinco victorias-líder de Champions) y en liga española vienen de derrotar 2-1 al Celta de Vigo. Ambos triunfos llegaron en casa y ampliaron a diez partidos su racha de victorias en todas las competiciones.

“Una victoria local del Real Madrid no solo convertiría al Alavés en el club 26 al que Mourinho derrota en esta competición, sino que también permitiría al Real Madrid iniciar una temporada liguera con siete triunfos consecutivos en casa por primera vez desde la 2010-2011, cuando comenzó su primera etapa al frente del conjunto blanco”, destacaron medios internacionales.

Alavés viene de derrotar 3-1 al Deportivo La Coruña en su último partido y puso fin a su racha de 8 partidos (3 empates y 5 derrotas) sin ganar.

Por su parte el Barcelona visitara el domingo al Deportivo La Coruña, los visitantes vienen de golear 4-1 al Sabah F.C de Azerbaiyán en Champions, para lograr su quinta victoria consecutiva en todas las competiciones.

La fortaleza del Barcelona han sido los 51 goles anotados en trece partidos en la liga, son líderes con 36 puntos en trece juegos, Real Madrid 33, Atlético de Madrid 31, Real Betis 27 y Real Sociedad 22, comandan la liga.