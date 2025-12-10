Tren del Norte barre a León y se clasifica a la segunda ronda de la Profesional

El Tren del Norte derrotó en par de ocasiones a los Leones de León (7-1 y 7-3) y se clasificó a la segunda ronda de la liga de béisbol profesional nicaragüense, ahora los norteños acompañan a los Gigantes de Rivas como los dos únicos conjuntos hasta el momento clasificados a la segunda ronda.

Tren del Norte barre a Leones y avanza a segunda ronda

“Ya logramos el primer objetivo que era la clasificación a la segunda ronda, con la barrida a los Leones de León. Ahora ya clasificados vamos a trazar estrategias para la segunda etapa y buscar la final”, nos dijo el compañero Milton Lanuza, directivo del equipo norteño.

Los norteños presentan balance de 14-9 en ganados y perdidos, solamente superado por los rivenses que tienen record de 17-7. “Gran trabajo de Joel Fuentes como manager, de todo el cuerpo técnico y los jugadores, ahora vamos a trabajar para buscar la tercera final de manera consecutiva como institución Tren del Norte, nos falta el paso de ser campeones y este año vamos por el título”, recalcó Lanuza.

En la tabla de posiciones (clasifican los primeros cuatro equipos a la segunda ronda) los indios del Bóer son terceros con record de 13-10, Leones de León 11-15 y Tigres de Chinandega 5-19. “La liga profesional esta pareja, ahora estamos de líder en bateo colectivo y sub líder en picheo colectivo. Nuestro entrenador de picheo es el venezolano Dan Urbina, hay que destacar que Luis “Toro” Ramírez viene mejorando y Jacob Smith esta en recuperación (En Ocotal en uno de sus lanzamientos sintió un dolor en la parte izquierda del musculo, pero estará bien para la segunda ronda) y Sandy Bermúdez ya está recuperado, hemos tenido paciencia con ellos”, comento Lanuza.

La jornada de este miércoles en la liga profesional tendrá en Managua a los indios del Bóer enfrentándose a los Gigantes de Rivas en transmisión deportiva de los GALACTICOS de TU NUEVA RADIO YA y en el estadio Efraín Tijerino a los chinandeganos recibiendo al Tren del Norte, ambos desafíos a las 6 pm.