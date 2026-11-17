Un total de siete peloteros cubanos estarán arribando a nuestro país este martes para integrarse a los entrenamientos de los Dantos, previo al arranque de la liga nicaragüense de béisbol profesional que inicia el próximo 3 de diciembre.

Roel Santos y Yulieski Remón saliendo de Cuba hacia Nicaragua para jugar con Los Dantos en La Profesional

Los capitalinos se estarán estrenando en la liga profesional, donde el actual campeón Leones de León, Gigantes de Rivas, Tigres de Chinandega, Indios del Bóer y Tren de Norte (Estelí) estarán buscando el título. Hay que recordar que son diez extranjeros por equipo.

El área de comunicaciones del equipo capitalino, Dantos, dio a conocer el orden de arribo al país de sus peloteros extranjeros, que aquí se los dejamos a continuación:

Martes 17 de noviembre (10:15 p.m.) arriban 7 peloteros cubanos en el vuelo 712 de Copa. Los cubanos son; Roel Santos, Frank Álvarez, Randy Cueto, Andrys Pérez, Yulieski Remón, Frank Herrera y Geonel Gutiérrez.

Jueves 19 (6:25 p.m.) llega el estadounidense Caleb McNeely (ya con experiencia en el béisbol profesional nica con los Leones de León) en el vuelo 1369 de American Airlines.

Viernes 20 (8:25 p.m.) llega el estadounidense de raíces dominicanas Elvis Peralta (jugo con el Bóer la temporada pasada) en el vuelo 1369 de American Airlines ya las 10:15 p.m. llega el curazaleño Kevin Kelly (también jugo con el Bóer) en el vuelo 712 de Copa.