Peloteros cubanos arriban al país este martes para integrarse a los Dantos en la Profesional
Un total de siete peloteros cubanos estarán arribando a nuestro país este martes para integrarse a los entrenamientos de los Dantos, previo al arranque de la liga nicaragüense de béisbol profesional que inicia el próximo 3 de diciembre.
Los capitalinos se estarán estrenando en la liga profesional, donde el actual campeón Leones de León, Gigantes de Rivas, Tigres de Chinandega, Indios del Bóer y Tren de Norte (Estelí) estarán buscando el título. Hay que recordar que son diez extranjeros por equipo.
El área de comunicaciones del equipo capitalino, Dantos, dio a conocer el orden de arribo al país de sus peloteros extranjeros, que aquí se los dejamos a continuación:
Martes 17 de noviembre (10:15 p.m.) arriban 7 peloteros cubanos en el vuelo 712 de Copa. Los cubanos son; Roel Santos, Frank Álvarez, Randy Cueto, Andrys Pérez, Yulieski Remón, Frank Herrera y Geonel Gutiérrez.
Jueves 19 (6:25 p.m.) llega el estadounidense Caleb McNeely (ya con experiencia en el béisbol profesional nica con los Leones de León) en el vuelo 1369 de American Airlines.
Viernes 20 (8:25 p.m.) llega el estadounidense de raíces dominicanas Elvis Peralta (jugo con el Bóer la temporada pasada) en el vuelo 1369 de American Airlines ya las 10:15 p.m. llega el curazaleño Kevin Kelly (también jugo con el Bóer) en el vuelo 712 de Copa.