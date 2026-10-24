Nicaragua blanquea a Cuba y clasifica a la súper ronda del Campeonato Panamericano de Béisbol U-18

La selección pinolera consiguió su segundo triunfo de la primera fase al imponerse cinco carreras por cero a Cuba, asegurando su pase a la siguiente etapa del torneo que se disputa en República Dominicana.

El joven Emil Torrez se acreditó la victoria, mientras que el revés fue para el lanzador cubano Chrystopher Sarria, en una jornada en la que el pitcheo nicaragüense mantuvo en silencio a la ofensiva antillana.

Con el madero, Berman Moreno fue uno de los grandes protagonistas al batear de dos-dos y remolcar tres carreras. Por su parte, Enyel González aportó poder al conectar un cuadrangular para la causa azul y blanco.

Con la clasificación asegurada, Nicaragua espera conocer a su próximo adversario en la Súper Ronda, donde buscará seguir avanzando en este importante campeonato continental.

¡La juventud del béisbol pinolero sigue dando motivos de alegría a la afición nicaragüense!