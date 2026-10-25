Alma Meraz llega a Managua para defender título WBA ante Evelyn «La Colocha» Ortega

La Campeona Mundial Mexicana Alma «La Leona» Meraz será la primera en aterrizar en suelo nicaragüense. La monarca interina WBA Light Flyweight llega este Lunes 26 de Octubre a las 12 del mediodía a Managua, para su defensa de título ante la nicaragüense Evelyn «Colocha» Ortega.

Eveling «La Colocha» Ortega vs. Melissa «La Leona» Meraz

Meraz, quien ostenta el cinturón interino de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA) en las 108 libras, vendrá lista para exponer su corona en el Olof Palme Convention Center de la capital nicaragüense. Su llegada marca el inicio oficial de la semana mundialista.

Por su parte, la retadora nicaragüense Evelyn «Colocha» Ortega cerrará este mismo Lunes sus entrenamientos en México, donde ha estado realizando su campamento de preparación. Ortega ha estado afinando los últimos detalles bajo la supervisión de su equipo en suelo azteca.

La «Colocha» tiene programado su arribo a Managua para el Martes 27 a las 12:05 del mediodía. La nica llegará con la motivación a tope para enfrentar a la campeona mundial y buscar hacer historia ante su gente.

El combate titular entre Alma Meraz y Evelyn Ortega, promovido por Imperial Box, se realizará en el Olof Palme Convention Center y promete ser una de las peleas femeninas más importantes del año en Nicaragua.

Con las llegadas confirmadas, solo queda esperar la conferencia de prensa, el pesaje oficial y el campanazo inicial de esta guerra entre México y Nicaragua por el título mundial WBA.