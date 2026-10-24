¡Este domingo 25 de octubre, el Clásico se vive por Tu Nueva Radio Ya, la Súper Líder del Dial!

Real Madrid y Barcelona protagonizarán otro apasionante capítulo de la mayor rivalidad del fútbol español, esta vez en el Camp Nou. ¡Un duelo de orgullo, historia y lucha por la cima!

El balance histórico está al rojo vivo: ambos gigantes acumulan 106 victorias por bando y 52 empates en sus enfrentamientos oficiales. Este domingo, uno podría romper esa igualdad y tomar ventaja sobre su eterno adversario.

Barcelona llega como líder de la temporada con 27 puntos, mientras el Real Madrid suma 21 y buscará recortar distancias. Los culés también tienen a su favor el antecedente más reciente: una victoria de dos goles por cero ante los merengues.

Y hablar de los Clásicos es recordar a Lionel Messi, considerado por muchos el mejor futbolista de todos los tiempos. El argentino encabeza la lista histórica de goleadores de estos encuentros con 26 anotaciones.

¡La pasión está encendida! Este domingo, Real Madrid contra Barcelona, con toda la emoción por Tu Nueva Radio Ya… ¡la Súper Líder del Dial!