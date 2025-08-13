type here...
París Saint Germain se corona súper campeón de Europa venciendo al Tottenham

Por Stephanie Santana
El París Saint Germain venció en ronda de penales 4-3 al equipo inglés Tottenham, para convertirse en Súper Campeones de Europa, por primera vez en su historia la tarde de este miércoles.

El cuadro parisino estaba perdiendo 0-2 en el minuto 84, sin embargo con goles de Lee Kang y Goncalo Ramos, empataron 2-2 y se fueron a la ronda de penales.

En la tanda de penales, el PSG, falló su primer tiro, sin embargo no fallaron los siguientes cuatro tiradores.

Con este resultado el París Saint Germain conquista su primer título de la temporada 2025-26 e inicia un nuevo ciclo de gran manera.

