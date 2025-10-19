Norchad Omier se une a Cleveland Charge en la G League

El jugador nicaragüense Norchad Omier ha sido incorporado al equipo Cleveland Charge, filial de los Cleveland Cavaliers en la G League, la mañana de este domingo.

Luego de haber participado en la pretemporada de la NBA con los Cavaliers, Norchad, no recibió la oportunidad de ser parte del primer equipo y ahora desde Ligas menores, trabajará para tener un chance a lo largo de la temporada regular de NBA.

La presencia de Norchad en la G League representa una oportunidad para seguir creciendo y mantenerse en el radar de equipos de la liga principal.