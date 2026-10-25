En Panamericano Sub 18, Estados Unidos nos vence en la Súper Ronda

Nicaragua cayó once carreras por una ante Estados Unidos en su primer compromiso de la Súper Ronda del Campeonato Panamericano de Béisbol Sub dieciocho, y ahora deberá vencer a Panamá para mantener vivas sus aspiraciones de medalla.

La Selección Nacional U18 sufrió una derrota por nocaut ante Estados Unidos

El encuentro finalizó en seis episodios y quedó marcado por un explosivo ataque estadounidense de ocho carreras en el segundo inning, cuando su ofensiva descifró los envíos del abridor pinolero, Gael Gaitán.

Desde el relevo, Derek Valerio logró contener el ataque rival durante cuatro entradas y un tercio, en las que permitió tres carreras.

La victoria correspondió a Ethan Gustus, quien contó con el respaldo de otros dos lanzadores para completar el trabajo monticular de Estados Unidos, uno de los favoritos del torneo.

Por Nicaragua, Cryslin Úbeda sobresalió con un par de imparables. Mientras tanto, Sebastián Wilson destacó por los estadounidenses al batear de cuatro-dos, con dos carreras anotadas y dos remolcadas.

Con este resultado, Nicaragua queda con balance de cero victorias y dos derrotas en la Súper Ronda.

El próximo desafío será este lunes ante Panamá, en un partido decisivo para las aspiraciones nacionales: una derrota frente a los canaleros dejaría a Nicaragua fuera de la lucha por las medallas; una victoria mantendría encendidas las esperanzas de alcanzar una presea.