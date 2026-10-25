Ismael Munguía no para de dar hits en República Dominicana

El nicaragüense Ismael Munguía continúa encendido con las Estrellas Orientales en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM), conectando de hit en TODOS los partidos disputados por su equipo esta temporada.

El nicaragüense Ismael Munguía de las Estrellas Orientales

Munguía suma 11 hits en 23 turnos oficiales, con 6 carreras anotadas, 4 impulsadas, 3 dobletes y un impresionante promedio de bateo de .478, además de un OBP de .586 y un OPS de 1.195, números que lo colocan entre los mejores bateadores del circuito en este arranque.

Otro dato que demuestra su gran disciplina en el plato: todavía no se ha ponchado en la temporada. El chinandegano ha mostrado un contacto exquisito, trabajando bien los conteos y poniendo la pelota en juego con autoridad hacia todos los jardines.

Su consistencia ha sido clave para que las Estrellas Orientales se mantengan competitivas en este inicio de LIDOM. Cada vez que se para en la caja, Munguía es sinónimo de peligro para los lanzadores rivales, consolidándose como primer bate y jardinero titular.

Sin embargo, el sábado salió del partido tras sufrir una lesión cuando conectó un doble y llegó a segunda base. Ahora, queda esperar que la lesión no sea de gravedad y pueda regresar pronto a la acción para seguir con su ritmo histórico en la pelota dominicana.