Marco Antonio Figueroa, ex técnico de Nicaragua, fue anunciado por Comunicaciones de Guatemala

El entrenador chileno Marco Antonio Figueroa, conocido como el Fantasma, sorprendió al anunciar su regreso al Comunicaciones, uno de los clubes más grandes y laureados de Guatemala.

Marco Antonio Figueroa vuelve al Comunicaciones

La noticia la mañana de este miércoles, semanas después de su salida de la selección de Nicaragua.

El club guatemalteco, que suma 32 títulos de liga y es considerado un gigante del fútbol centroamericano, presentó al técnico con el mensaje.

“Bienvenido al más grande de Guatemala”, Figueroa asumirá el mando del primer equipo para el Torneo Clausura 2025-2026, en lo que será su segundo ciclo en la institución, ya que en 2001 inició allí su carrera como entrenador.